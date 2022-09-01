В Минэнерго рассказали, сколько представителей МАГАТЭ могут постоянно находиться на ЗАЭС
Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил постоянное присутствие МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС. До двух представителей агентства могут следить за электростанцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минэнерго в эфире общенационального телемарафона.
"Возможно некоторые специалисты миссии в количестве до двух человек там будут постоянно. Мы не против постоянного присутствия МАГАТЭ, но для нас важно, чтобы станция находилась под отечественным контролем", - сказал министр.
Галущенко подчеркнул, что для того, чтобы можно было выполнить все рекомендации Международного агентства по атомной энергии, которые оно предоставит по результатам миссии, ЗАЭС должна быть под контролем Украины.
Таким образом глава Минэнерго подтвердил слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который ранее информировал, что миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории Запорожской АЭС.
Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на ЗАЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными.
Впоследствии Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от оккупантов во время визита миссии.
Однако Украина считает странным, что визит МАГАТЭ на станцию длился всего два часа.
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