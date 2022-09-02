Галущенко про відключення ЗАЕС: Це не зменщить ядерну загрозу

Відключення Запорізької атомної електростанції не зменшить потенційну загрозу. Адже там залишиться ядерний матеріал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка в ефірі телемарафону.
"Якщо станція не працює і не видає електроенергію, але на ній перебуває ядерний матеріал, а це очевидно, він перебуває в активній зоні і в басейнах витримки, і в сховищі відпрацьованого ядерного палива. То поки там є ядерний матеріал, є ядерна небезпека", - сказав глава Міненерго.
Галущенко додав, що те, чи видає ЗАЕС енергію в мережу чи не видає, насправді не впливає на питання ядерної безпеки.
Нагадаємо, Галущенко підтвердив постійну присутність МАГАТЕ на території Запорізької АЕС. До двох представників агентства можуть слідкувати за електростанцією.
До слова, 1 вересня місія МАГАТЕ приїхала на ЗАЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції російськими військовими.
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