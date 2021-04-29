Галущенко назначен новым главой Минэнерго: что о нем известно

Парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
За назначение проголосовали 305 нардепов. Новоизбранный министр принес присягу с трибуны парламента.
Назначение уже поприветствовал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.
"Министерство энергетики получило нового руководителя. Кандидатуру Германа Галущенко поддержали 305 народных депутатов. Поздравляем Германа Валерьевича в правительственной команде", - написал Шмыгаль.
Галущенко работал в 1997-2005 годах в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.
Он работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах работал в "Энергоатоме", где был исполнительным директором по правовому обеспечению. Вернулся на работу в "Энергоатом" в мае 2020 года на пост вице-президента.
С 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Напомним, в понедельник спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что нового главу Министерства энергетики могут назначить уже в четверг.
Ранее Денис Шмыгаль представил депутатам кандидата на пост министра энергетики Германа Галущенко.