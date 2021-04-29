Галущенка призначено новим головою Міненерго: що про нього відомо

Парламент призначив нового голову Міністерства енергетики України. Ним став Герман Галущенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
За призначення проголосували 305 нардепів. Новообраний міністр приніс присягу з трибуни парламенту.
Призначення уже привітав очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.
"Міністерство енергетики отримало нового очільника. Кандидатуру Германа Галущенка підтримали 305 народних депутатів. Вітаємо Германа Валерійовича в урядовій команді", - написав Шмигаль.
Галущенко працював у 1997-2005 роках в Адміністрації президента Леоніда Кучми, а потім - у Секретаріаті президента Віктора Ющенка.
Він працював у Міністерстві юстиції на посаді директора Департаменту судової роботи. У 2013-2014 роках працював в "Енергоатомі", де був виконавчим директором з правового забезпечення. Повернувся на роботу в "Енергоатом" у травні 2020 року на посаду віце-президента.
З 2012 року Галущенко також викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Нагадаємо, в понеділок спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що нового голову Міністерства енергетики можуть призначити вже в четвер.
Раніше Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на посаду міністра енергетики Германа Галущенка.