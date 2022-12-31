Галущенко про наслідки обстрілу: у новорічну ніч українці будуть зі світлом

Після сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу з боку РФ вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики України Германа Галущенка.

"Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання.

"Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України", - написав Галущенко.

Нагадаємо, на тлі російського обстрілу у Києві та низці областей запровадили екстрені відключення. Це допоможе уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі влучання.

Також раніше ми писал, що ДТЕК обіцяє забезпечити жителів столиці і кількох областей електрикою у новорічну ніч.

Нагадуємо, де переглянути графік, якщо світло зникло у новорічну ніч.

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