Світло на Новий рік буде. ДТЕК обіцяє забезпечити жителів столиці і кількох областей електрикою

Енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік жителі столиці, Київської та Дніпропетровських областей були зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що ДТЕК також відповідає за забезпечення електроенергією Одеської та Донецькою областей. І там наразі застосовані екстрені відключення світла.

Нагадаємо, українська влада вважає одним зі своїх головних завдань забезпечення населення світлом у новорічну ніч.

Окрім цього, вчора Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла, проте мешканців закликають максимально заощаджувати електроенергію.

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