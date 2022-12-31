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Галущенко о последствиях обстрела: в новогоднюю ночь украинцы будут со светом

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

После сегодняшнего массированного ракетного обстрела со стороны РФ удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременному техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины", - написал Галущенко.

Он отметил, что энергетики нон-стоп работают над возобновлением энергоснабжения.

"Это самые сложные Рождественские праздники и Новый год за всю историю независимой Украины. Враг пытается сломать нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора энергетики, сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом", - подчеркнул министр.

Напомним, на фоне российских обстрелов в Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения. Это поможет избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае попадания.

Также ранее мы писали, что ДТЭК обещает обеспечить жителей столицы и нескольких областей электричеством в новогоднюю ночь.

Напоминаем, где посмотреть график, если свет исчез в новогоднюю ночь.

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