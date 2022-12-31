Якщо світло зникло у новорічну ніч: де переглянути графік
Не виключено, що Росія намагатиметься зіпсувати українцям Новий рік, влаштувавши чергову атаку на інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Україні. Тому варто бути готовим до того, що Новий рік-2023 доведеться зустріти при свічках.
РБК-Україна нагадує, де подивитися графік у разі відключення світла.
"Усім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації в окремому регіоні рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)", - розповіли в Укренерго.
Докладнішу інформацію про відключення у конкретному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії.
А саме:
- Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
- Київська область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua
- Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львів - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Вінниця - https://voe.com.ua/
- Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
- Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький - https://hoe.com.ua/
- Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
- Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
- Суми - https://www.soe.com.ua/
- Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
- Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
- Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk
Що робити, якщо довго немає світла (понад 24 години)
Треба перевірити наступне:
- світла немає тільки у вашій квартирі. Перевірте запобіжники та викличте електрика. В жодному разі не намагайтесь провести ремонт самостійно! Це небезпечно!
- світла немає тільки у вашому будинку. Зверніться до свого ОСББ, ЖБК, можливо аварія на внутрішньобудинкових мережах.
- світла немає і в сусідніх будинках. В першу чергу перевірте чи діє екстрене або стабілізаційне відключення на сайті (адреси вказані вище в залежності від регіону). Якщо відключення стабілізаційне - дізнайтесь час відновлення світла у графіку. Якщо відключення екстрене - доведеться трошки почекати, електропостачання може бути відсутнє довше. Якщо світла немає понад 24 години поспіль - можливо у вас виникла локальна аварія. В такому випадку треба звернутись до конкретного оператора системи розподілу та залишити заявку.
Як повідомлялося, українці можуть з'ясувати причину відключення електроенергії не за графіком за допомогою особистих повідомлень у соцмережах енергокомпанії ДТЕК.
Нагадаємо, 27 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.
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