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Якщо світло зникло у новорічну ніч: де переглянути графік

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Україна, Субота 31 грудня 2022 14:55
Якщо світло зникло у новорічну ніч: де переглянути графік Фото: що робити, якщо світло зникло у новорічну ніч (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Не виключено, що Росія намагатиметься зіпсувати українцям Новий рік, влаштувавши чергову атаку на інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Україні. Тому варто бути готовим до того, що Новий рік-2023 доведеться зустріти при свічках.

РБК-Україна нагадує, де подивитися графік у разі відключення світла.

"Усім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації в окремому регіоні рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго)", - розповіли в Укренерго.

Докладнішу інформацію про відключення у конкретному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії.

А саме:

Що робити, якщо довго немає світла (понад 24 години)

Треба перевірити наступне:

  • світла немає тільки у вашій квартирі. Перевірте запобіжники та викличте електрика. В жодному разі не намагайтесь провести ремонт самостійно! Це небезпечно!
  • світла немає тільки у вашому будинку. Зверніться до свого ОСББ, ЖБК, можливо аварія на внутрішньобудинкових мережах.
  • світла немає і в сусідніх будинках. В першу чергу перевірте чи діє екстрене або стабілізаційне відключення на сайті (адреси вказані вище в залежності від регіону). Якщо відключення стабілізаційне - дізнайтесь час відновлення світла у графіку. Якщо відключення екстрене - доведеться трошки почекати, електропостачання може бути відсутнє довше. Якщо світла немає понад 24 години поспіль - можливо у вас виникла локальна аварія. В такому випадку треба звернутись до конкретного оператора системи розподілу та залишити заявку.

Як повідомлялося, українці можуть з'ясувати причину відключення електроенергії не за графіком за допомогою особистих повідомлень у соцмережах енергокомпанії ДТЕК.

Нагадаємо, 27 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла.

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