На Багамах шторм Исаиас перерос в ураган

Фото: ураган (pixabay)

Максимальная скорость ветра урагана достигает 35,7 м/с

Вблизи берегов Багамских островов тропический шторм Исаиас перерос в ураган. Сейчас он движется на северо-запад со скоростью 8 м/c.

Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Таким образом, ранее сформировавшийся в Атлантическом океане шторм Исаиас перерос в ураган и сейчас максимальная его скорость ветра достигает 35,7 м/с.

"Предупреждение об урагане выпущено для центральной части и юго-востока Багамских островов", - говорится в сообщении центра.

Фото: ураган Исаиас (nhc.noaa.gov)

Напомним, ранее власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение из-за приближения шторма.

Также ранее сообщалось, в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Кроме того, ураган разрушил фрагмент стены, построенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции.