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В Атлантическом океане сформировался тропический шторм Исаиас

Четверг 30 июля 2020 11:15
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм Исаиас
Фото: тропический шторм Исаиас (twitter.com.weatherchannel)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас он находится в 250 км на юг от пуэрториканского порта Понсе

В Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм Исаиас, который движется в северо-западном направлении со скоростью около 8,7 м/с. Власти Пуэрто-Рико ввели чрезвычайное положение из-за приближения шторма.

Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Как сообщается, скорость порывов ветра внутри тропического шторма достигает 23 м/с. Сейчас он находится в 250 км на юг от пуэрториканского порта Понсе.

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес перевела на усиленный режим службу национальной гвардии острова. Береговая охрана предупредила о высоком риске затоплений прибрежных зон.

Отметим, если скорость ветра шторма Исаиас достигнет 33 м/с и более, он будет классифицироваться как ураган.

Напомним, в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана "Ханна".

Также ранее сообщалось, что ураган разрушил фрагмент стены, построенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции.

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