На Гаїті закликали ООН провести засідання Радбезу і розслідувати вбивство президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі. При цьому, його дружина була доставлена в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Додамо, що на Гаїті закрили Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра. Авіарейси перенаправляють в інші країни або скасовують.

Крім того, влада Гаїті ввели воєнний стан в країні.