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На Гаїті закликали ООН провести засідання Радбезу і розслідувати вбивство президента

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Гаїті, Середа 07 липня 2021 18:41
На Гаїті закликали ООН провести засідання Радбезу і розслідувати вбивство президента Фото: убитий президент Гаїті Жовенель Моіз (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф закликав організацію Об'єднаних Націй провести засідання Ради Безпеки. Зокрема, щодо ситуації в країні Карибського басейну після вбивства президента Жовенеля Мойза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також Жозеф закликав міжнародне співтовариство почати розслідування вбивства Мойза.

Нагадаємо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі. При цьому, його дружина була доставлена в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Додамо, що на Гаїті закрили Міжнародний аеропорт імені Туссен-Лувертюра. Авіарейси перенаправляють в інші країни або скасовують.

Крім того, влада Гаїті ввели воєнний стан в країні.

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