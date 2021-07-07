На Гаити закрыли главный аэропорт после убийства президента
Фото: На Гаити закрыли главный аэропорт после убийства президента (twitter.com/AgenciaTelam)
Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра, который является главной воздушной гаванью страны, закрыли после убийства президента Жовенеля Моиза. Самолеты перенаправляют в другие страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Diario Libre.
Несколько регулярных рейсов в аэропорт Гаити отменили или перенаправили на другие терминалы в третьих странах.
Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити, отменили свои рейсы, запланированные на сегодня.
Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе.
При этом, его супруга была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями, но медикам не удалось ее спасти.