На Гаити закрыли главный аэропорт после убийства президента

Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра, который является главной воздушной гаванью страны, закрыли после убийства президента Жовенеля Моиза. Самолеты перенаправляют в другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Diario Libre .

Несколько регулярных рейсов в аэропорт Гаити отменили или перенаправили на другие терминалы в третьих странах.

Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити, отменили свои рейсы, запланированные на сегодня.