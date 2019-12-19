Резолюция Генассамблеи ООН подтверждает непризнание аннексии Крыма, - МИД Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинские дипломаты поблагодарили за поддержку

Министерство иностранных дел (МИД) Украины приветствует принятие на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте МИД.

Отмечается, что в резолюции употребляется термин "агрессия" в отношении противоправных действий РФ в Крыму, подчеркивая, что приобретение территории или иного преимущества вследствие агрессии не может и не будет считаться законным, и требуя немедленного возвращения временно оккупированных территорий.

"Мы благодарны партнерам за решительную поддержку украинской инициативы и дальнейшей консолидации политики непризнания аннексии Крымского полуострова. Принят ГА ООН документ - это очередное проявление настойчивости международного сообщества в вопросе защиты основных свобод и прав человека, принципов и норм международного права", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в резолюции было подтверждено призыв освободить Эмира-Усеина Куку, так же как и других украинских граждан, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.

В МИД призвали Россию прислушаться к международному сообществу и обеспечить беспрепятственный доступ международных мониторинговых миссий, включая СММ ОБСЕ и неправительственных правозащитных организаций к временно оккупированном полуострову, которые могли бы оказать квалифицированную оценку соблюдения государством-оккупантом своих обязательств по международному праву, в частности международному гуманитарному праву и правам человека

РБК-Украина писало, что постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что резолюция должна положить конец нарушению прав человека в аннексованном Россией Крыма.

Напомним, 18 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированом Крыму. Резолюцию приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.