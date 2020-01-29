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Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році

Новини » Політика     29.01.2020 - 12:30
Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році
Фото: Ігор Поночовний (УНІАН)

В поточному році може бути розпочато офіційне розслідування за фактом захоплення Криму

Україна очікує, що до 2020 року прокурор Міжнародного кримінального суду (Гаага, Нідерланди) почне розслідування за фактом анексії Криму. Про це на прес-конференції сказав прокурор АР Крим Ігор Поночовний, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знаходиться на стадії попереднього вивчення отриманої від України інформації. Цей етап добігає кінця і вже в поточному році може бути розпочато офіційне розслідування за фактом захоплення Криму.

"Чому ми сподіваємося на 2020 рік? Тому що під час останнього спілкування з Офісом прокурора МКС стало зрозуміло, що фіналізується вже ситуація", - зазначив він.

Зараз прокурор Міжнародного суду Фату Бенсуда вивчає питання компліментарності справи, тобто фактично вивчає, чи може Україна самостійно провести повноцінне розслідування і притягнути винних до відповідальності.

Поночовний зазначив, що українські правоохоронці можуть провести розслідування, але не можуть забезпечити покарання для винних, які переховуються в РФ.

Нагадаємо, раніше на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН була прийнята оновлена резолюція щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. В українському МЗС привітали таке рішення Генасамблеї та завили, що прийнятий документ підтверджує невизнання анексії Криму.

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