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Качинский об оккупации Крыма и Донбасса: Россия атакует там, где видит слабое место

Новости » Политика     26.01.2020 - 14:15
Качинский об оккупации Крыма и Донбасса: Россия атакует там, где видит слабое место
Фото: Ярослав Качиньский (Wikimedia)

У России проблемы там, где возникает решительное сопротивление

Россия ищет слабые пункты в системе европейской демократии и атакует там, где видит слабину и шанс на победу, как было в Крыму и на Донбассе. Об этом заявил лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский в интервью немецкой газете Bild, сообщает Polske radio.

По его словам, у России проблемы там, где возникает решительное сопротивление.

"Россия атакует там, где видит слабину и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако у нее проблемы там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое", - отметил он.

Он заявил, что дело касается значительным образом Польши и балтийских стран, поэтому является очень важным присутствие войск НАТО в этих странах.

"Германия должна послать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немецких военных. Германия должна взять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе", - считает он.

Напомним, ранее на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята обновленная резолюция по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В украинском МИД приветствовали такое решение Генассамблеи и завили, что принятый документ подтверждает непризнание аннексии Крыма.

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