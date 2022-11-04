G7 та Австралія домовились встановити граничну ціну на російську нафту, - Reuters
Країни "Великої сімки" та Австралія 3 листопада домовилися встановити граничну фіксовану ціну на російські нафту наприкінці поточного місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Агентство вказує, що протягом останніх тижнів тривали інтенсивні переговори щодо обмеження вартості російської нафти.
Такий крок повинен гарантувати, що санкції ЄС і США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не обвалять світовий нафтовий ринок.
"Велика сімка" та Австралія вирішили встановити фіксовану граничну ціну, яка регулярно переглядатиметься, а не буде знижкою від індексу світових цін на нафту", - зазначає Reuters.
Початкова гранична ціна на нафту з Росії поки не узгоджена. Очікується, що рішення буде схвалене наприкінці листопада.
"Регулярний механізм перегляду дозволить стабілізувати ринок у разі потреби й не дозволить РФ маніпулювати цінами", - пише агентство.
Нагадаємо, глава Мінфіну США Джанет Йєллен запропонувала встановити стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
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