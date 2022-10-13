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Мінфін США запропонував варіант граничної ціни на російську нафту

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Вашингтон, Четвер 13 жовтня 2022 04:50
Мінфін США запропонував варіант граничної ціни на російську нафту Фото: Джанет Єллен, голова Мінфіну США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США вважають, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила глава Мінфіну США Джанет Єллен.

Міністр також висловила думку, що собівартість видобутку нафти в Росії "досить низька".

"Ми знаємо, що Росія давно була готова продавати нафту і робила це з прибутком за середньою ціною в районі 60 з чимось доларів за барель. Ваша ціна в цих межах була б достатньою, щоб вважати, що Росія може з прибутком добувати та продавати нафту", - заявила Єллен.

Нагадаємо, країни G7 – Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США – планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року.

Експерти кажуть, що це може означати потенційне обмеження на рівні близько 60 доларів за барель, оскільки російська нафта марки Urals, яка базується на еталонній марці Brent, продавалася за ціною від 50 до 70 доларів за барель у 2019 році.

Низка великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту. Зокрема серед них може бути Індія.

Зазначимо, доходи бюджету РФ склали за дев'ять місяців 2022 19,7 трлн рублів, нафтогазові доходи 8,5 трлн рублів.

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