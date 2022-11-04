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G7 и Австралия договорились установить предельную цену на российскую нефть, - Reuters

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Пятница 04 ноября 2022 00:45
G7 и Австралия договорились установить предельную цену на российскую нефть, - Reuters Фото: G7 и Австралия договорились установить предельную цену на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Страны "Большой семерки" и Австралия 3 ноября договорились установить предельную фиксированную цену на российскую нефть в конце текущего месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство указывает, что последние недели продолжались интенсивные переговоры по ограничению стоимости российской нефти.

Такой шаг должен гарантировать, что санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности Москвы финансировать свое вторжение в Украину, не обрушат мировой нефтяной рынок.

"Большая семерка" и Австралия решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса мировых цен на нефть", - отмечает Reuters.

Начальная предельная цена на нефть из России пока не согласована. Ожидается, что решение будет одобрено в конце ноября.

"Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок по необходимости и не позволит РФ манипулировать ценами", - пишет агентство.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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