G7 и Австралия договорились установить предельную цену на российскую нефть, - Reuters
Страны "Большой семерки" и Австралия 3 ноября договорились установить предельную фиксированную цену на российскую нефть в конце текущего месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство указывает, что последние недели продолжались интенсивные переговоры по ограничению стоимости российской нефти.
Такой шаг должен гарантировать, что санкции ЕС и США, направленные на ограничение способности Москвы финансировать свое вторжение в Украину, не обрушат мировой нефтяной рынок.
"Большая семерка" и Австралия решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не будет скидкой от индекса мировых цен на нефть", - отмечает Reuters.
Начальная предельная цена на нефть из России пока не согласована. Ожидается, что решение будет одобрено в конце ноября.
"Регулярный механизм пересмотра позволит стабилизировать рынок по необходимости и не позволит РФ манипулировать ценами", - пишет агентство.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
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