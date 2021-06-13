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G7 стремится к внедрению "справедливой налоговой системы во всем мире"

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Корнуолл, Воскресенье 13 июня 2021 15:50
G7 стремится к внедрению "справедливой налоговой системы во всем мире" Фото: G7 стремится к внедрению справедливой налоговой системы (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Страны "Большой семерки" (G7) договорились направить свои усилия на улучшение налоговой системы во всем мире. Группы семерых стран стремится к введению в мире "справедливой налоговой системы".

Об этом страны заявили в совместном коммюнике по результатам саммита, передает Bloomberg.

"Нам нужна налоговая система, справедливая во всем мире. Мы поддерживаем историческое обязательство, принятое G7 5 июня. Сейчас мы продолжим обсуждение для достижения консенсуса относительно глобальной договоренности о справедливом распределении налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога в размере не менее 15 процентов для каждой страны", - говорится в документе.

Отмечается, что решение по налогам должно быть введено через G20 и Организацию экономического сотрудничества и развития. Согласовать эти вопросы должны на июльской встрече министров финансов и руководителей центральных банков G20.

Напомним, Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир в Украине. Это предусмотрено законопроектом О внесении изменений в Налогового кодекса для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.

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