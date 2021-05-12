G7 закликала Кабмін швидко вирішити питання управління "Нафтогазом"
Посли країн "Великої сімки" (G7) закликали Кабінет міністрів швидко вирішити питання управління НАК " Нафтогаз України". На сьогодні наглядова рада не може незалежно виконувати свої обов'язки.
Про це йдеться в заяві на сторінці британського головування в групі послів G7 в Twitter.
У своїй заяві, посли висловили стурбованість тим, що Кабінет міністрів, будучи головним акціонером НАК, не досяг узгодженого рішення з наглядовою радою "Нафтогазу", яке б дозволило їй виконувати свої обов'язки незалежно.
"Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання таким чином, який відображає заявлену прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, і продовжити удосконалення законодавчої бази з управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України тимчасово відсторонив наглядову раду, щоб звільнити Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз". Дане рішення викликало критику західних партнерів.
Детальніше про ситуацію в компанії читайте в матеріалі РБК-Україна "Закадрове питання. Як і навіщо Кабмін змінив керівництво " Нафтогазу".