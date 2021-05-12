G7 закликала Кабмін швидко вирішити питання управління "Нафтогазом"

Посли країн "Великої сімки" (G7) закликали Кабінет міністрів швидко вирішити питання управління НАК " Нафтогаз України" . На сьогодні наглядова рада не може незалежно виконувати свої обов'язки.

Про це йдеться в заяві на сторінці британського головування в групі послів G7 в Twitter .

У своїй заяві, посли висловили стурбованість тим, що Кабінет міністрів, будучи головним акціонером НАК, не досяг узгодженого рішення з наглядовою радою "Нафтогазу", яке б дозволило їй виконувати свої обов'язки незалежно.

"Ми закликаємо уряд швидко вирішити це питання таким чином, який відображає заявлену прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління, і продовжити удосконалення законодавчої бази з управління державними підприємствами відповідно до цих стандартів", - йдеться в заяві.