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Блінкен про путінську анексію: визнати її - це відкрити скриньку Пандори для агресорів

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Вашингтон, Середа 15 лютого 2023 10:51
Блінкен про путінську анексію: визнати її - це відкрити скриньку Пандори для агресорів Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Якщо визнати анексію російським диктатором Володимиром Путіним частини українських територій, то це в майбутньому відкриє шлях для всіх агресорів у світі. Які схочуть зробити те саме, знаючи, що не понесуть покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю виданню NPR.

"Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: "Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою і утримувати", то це відкриє скриньку Пандори в усьому світі для агресорів, які скажуть: "Ну що ж, ми зробимо те ж саме і нам це зійде з рук", - заявив Блінкен.

При цьому держсекретар наголосив, він не бачить, що війна Росії проти України наближається до завершення.

"Щоб досягти міцного миру, президент Росії Володимир Путін повинен спочатку відмовитися від свого уявлення про те, що Україна нібито є його власною країною", - додав Блінкен.

Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року Путін оголосив анексію окупованих територій України, він підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій", а саме Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Додамо, після чого Генасамблея ООН засудила незаконну анексію Росією території чотирьох областей України, тоді відмовилися підтримати рішення Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія та сама РФ.

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Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен
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