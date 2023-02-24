G7 никогда не признает аннексию захваченных Россией украинских территорий
Страны G7 никогда не признают аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.
"Мы снова заявляем о нашем безоговорочном осуждении и жестком непринятии попыток незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как в случае с Крымом и Севастополем, мы никогда не признаем эти незаконные попытки аннексии", - говорится в документе.
G7 отдана оказанию военной помощи Украине, акцент делается на системах ПВО, танках и боеприпасах, отмечается в заявлении.
"Мы остаемся отданы координированию усилий по удовлетворению неотложных военных потребностей и потребностей в оборонной технике Украины, уделяя особое внимание системам ПВО, а также необходимым боеприпасам и танкам", - сказано в нем.
Лидеры G7 также выразили глубокое сожаление в связи с решением РФ приостановить участие в ДСНВ.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил аннексию оккупированных территорий Украины. Он подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий", говорится о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что если признать аннексию российским диктатором Владимиром Путиным части украинских территорий, это в будущем откроет путь для всех агрессоров в мире.
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