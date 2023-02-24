G7 никогда не признает аннексию захваченных Россией украинских территорий

Страны G7 никогда не признают аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.

"Мы снова заявляем о нашем безоговорочном осуждении и жестком непринятии попыток незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как в случае с Крымом и Севастополем, мы никогда не признаем эти незаконные попытки аннексии", - говорится в документе.

G7 отдана оказанию военной помощи Украине, акцент делается на системах ПВО, танках и боеприпасах, отмечается в заявлении.

"Мы остаемся отданы координированию усилий по удовлетворению неотложных военных потребностей и потребностей в оборонной технике Украины, уделяя особое внимание системам ПВО, а также необходимым боеприпасам и танкам", - сказано в нем.

Лидеры G7 также выразили глубокое сожаление в связи с решением РФ приостановить участие в ДСНВ.