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G7 і США досягли угоди про податки для компаній: що відомо

Неділя 29 червня 2025 03:13
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G7 і США досягли угоди про податки для компаній: що відомо Ілюстративне фото: країни G7 (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Країни G7 домовилися зі Сполученими Штатами про звільнення американських і британських компанії від додаткових податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, вони домовилися про звільнення компаній від деяких положень наявної глобальної угоди про торгівлю у відповідь на згоду адміністрації США скасувати пропозицію із законопроєкту президента Дональда Трампа про податки та витрати.

У G7 заявили, що новий план визнає наявні закони Сполучених Штатів про мінімальні податки і спрямований на підвищення стабільності міжнародної податкової системи.

Міністерство фінансів США також повідомило, що "паралельна система", про яку вдалося домовитися з "Великою сімкою", може зберегти важливі досягнення в рамках інклюзивної структури в боротьбі з розмиванням податкової бази та виведенням прибутку.

У виданні зазначили, що також від вищих податків позбавлені британські компанії.

Торгова війна між США та Європою

З березня 2025 року США запровадили 25%-ві мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС, а у квітні - 20%-ві мита на інші товари з Євросоюзу.

Після цього США знизили мита до 10%, висловивши готовність до 8 липня провести переговори щодо взаємного скасування тарифів і оподаткування, або вигідних торговельних угод.

У підсумку країни ЄС призупинили свої плани щодо введення відповідних мит на деякі товари США і запропонували обом сторонам встановити нульові мита на всі промислові товари.

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