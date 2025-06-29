G7 і США досягли угоди про податки для компаній: що відомо
Країни G7 домовилися зі Сполученими Штатами про звільнення американських і британських компанії від додаткових податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зокрема, вони домовилися про звільнення компаній від деяких положень наявної глобальної угоди про торгівлю у відповідь на згоду адміністрації США скасувати пропозицію із законопроєкту президента Дональда Трампа про податки та витрати.
У G7 заявили, що новий план визнає наявні закони Сполучених Штатів про мінімальні податки і спрямований на підвищення стабільності міжнародної податкової системи.
Міністерство фінансів США також повідомило, що "паралельна система", про яку вдалося домовитися з "Великою сімкою", може зберегти важливі досягнення в рамках інклюзивної структури в боротьбі з розмиванням податкової бази та виведенням прибутку.
У виданні зазначили, що також від вищих податків позбавлені британські компанії.
Торгова війна між США та Європою
З березня 2025 року США запровадили 25%-ві мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС, а у квітні - 20%-ві мита на інші товари з Євросоюзу.
Після цього США знизили мита до 10%, висловивши готовність до 8 липня провести переговори щодо взаємного скасування тарифів і оподаткування, або вигідних торговельних угод.
У підсумку країни ЄС призупинили свої плани щодо введення відповідних мит на деякі товари США і запропонували обом сторонам встановити нульові мита на всі промислові товари.
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