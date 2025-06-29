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G7 и США достигли соглашения о налогах для компаний: что известно

Воскресенье 29 июня 2025 03:13
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G7 и США достигли соглашения о налогах для компаний: что известно Иллюстративное фото: страны G7 (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Страны G7 договорились с Соединенными Штатами об освобождении американских и британских компании от дополнительных налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, они договорились об освобождении компаний от некоторых положений существующего глобального соглашения о торговле в ответ на согласие администрации США отменить предложение из законопроекта президента Дональда Трампа о налогах и расходах.

В G7 заявили, что новый план признает существующие законы Соединенных Штатов о минимальных налогах и направлен на повышение стабильности международной налоговой системы.

Министерство финансов США также сообщило, что "параллельная система", о которой удалось договориться с "Большой семеркой", может сохранить важные достижения в рамках инклюзивной структуры в борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли.

В издании отметили, что также от более высоких налогов избавлены британские компании.

Торговая война между США и Европой

С марта 2025 года США ввели 25%-ные пошлины на автомобили, сталь и алюминий из ЕС, а в апреле - 20%-ные пошлины на другие товары из Евросоюза.

После этого США снизили пошлины до 10%, выразив готовность до 8 июля провести переговоры по взаимным отменам тарифов и налогообложения, или выгодных торговых соглашений.

В итоге страны ЕС приостановили свои планы по введению ответных пошлин на некоторые товары США и предложили обеим сторонам установить нулевые пошлины на все промышленные товары.

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