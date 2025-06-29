G7 и США достигли соглашения о налогах для компаний: что известно

Страны G7 договорились с Соединенными Штатами об освобождении американских и британских компании от дополнительных налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, они договорились об освобождении компаний от некоторых положений существующего глобального соглашения о торговле в ответ на согласие администрации США отменить предложение из законопроекта президента Дональда Трампа о налогах и расходах.

В G7 заявили, что новый план признает существующие законы Соединенных Штатов о минимальных налогах и направлен на повышение стабильности международной налоговой системы.

Министерство финансов США также сообщило, что "параллельная система", о которой удалось договориться с "Большой семеркой", может сохранить важные достижения в рамках инклюзивной структуры в борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли.

В издании отметили, что также от более высоких налогов избавлены британские компании.