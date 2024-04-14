G7 і НАТО відреагували на атаку Ірану на Ізраїль: що заявили

Атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Після цього стало відомо, що Італія скликала термінове засідання G7, щоб обговорити загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав на вівторок онлайн-зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Як писало РБК-Україна, президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану. За його словами, Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.

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