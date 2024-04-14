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G7 і НАТО відреагували на атаку Ірану на Ізраїль: що заявили

Фото: G7 і НАТО зробили заяви про атаку Ірану на Ізраїль (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

"Група семи" (G7) зробила спільну заяву після онлайн-зустрічі щодо атаки Ірану на Ізраїль. На іранську атаку також відреагували в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому та допис речниці НАТО Фари Дахлалл у Twitter.

Заява G7

Реакція НАТО

Речниця НАТО у своєму дописі в соцмережі Twitter зазначила, що в Альянсі засуджують дії Ірану і закликають до "стриманості".

"Життєво важливо, щоб конфлікт на Близькому Сході не вийшов з-під контролю", - наголосила вона.

Атака Ірану на Ізраїль

В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Після цього стало відомо, що Італія скликала термінове засідання G7, щоб обговорити загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав на вівторок онлайн-зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Як писало РБК-Україна, президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану. За його словами, Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.

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G7НАТОІранІзраїль