G7 і НАТО відреагували на атаку Ірану на Ізраїль: що заявили

"Група семи" (G7) зробила спільну заяву після онлайн-зустрічі щодо атаки Ірану на Ізраїль. На іранську атаку також відреагували в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому та допис речниці НАТО Фари Дахлалл у Twitter.
Речниця НАТО у своєму дописі в соцмережі Twitter зазначила, що в Альянсі засуджують дії Ірану і закликають до "стриманості".
"Життєво важливо, щоб конфлікт на Близькому Сході не вийшов з-під контролю", - наголосила вона.
В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Після цього стало відомо, що Італія скликала термінове засідання G7, щоб обговорити загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав на вівторок онлайн-зустріч міністрів закордонних справ ЄС.
Як писало РБК-Україна, президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану. За його словами, Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.
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