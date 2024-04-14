G7 и НАТО отреагировали на атаку Ирана на Израиль: что заявили

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

После этого стало известно, что Италия созвала срочное заседание G7, чтобы обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал на вторник онлайн-встречу министров иностранных дел ЕС.

Как писало РБК-Украина, президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана. По его словам, Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.

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