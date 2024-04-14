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G7 и НАТО отреагировали на атаку Ирана на Израиль: что заявили

Фото: G7 и НАТО сделали заявления об атаке Ирана на Израиль (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

"Группа семи" (G7) сделала совместное заявление после онлайн-встречи по атаке Ирана на Израиль. На иранскую атаку также отреагировали в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и пост пресс-секретаря НАТО Фары Дахлалл в Twitter.

Заявление G7

Реакция НАТО

Представитель НАТО в своем сообщении в соцсети Twitter отметила, что в Альянсе осуждают действия Ирана и призывают к "сдержанности".

"Жизненно важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля", - подчеркнула она.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

После этого стало известно, что Италия созвала срочное заседание G7, чтобы обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал на вторник онлайн-встречу министров иностранных дел ЕС.

Как писало РБК-Украина, президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана. По его словам, Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.

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G7НАТОИранИзраиль