Фьюри объявил о завершении карьеры через 3 дня после возвращения в бокс

Во второй раз в течение 2022 года решил завершить профессиональную карьеру непобжденный чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британца.
В день своего 34-летия "Цыганский Король" объявил о завершении выступлений в ринге. Он уже делал подобное заявление весной, но анонсировал возвращение в ринг буквально 9 августа.
"Большое спасибо всем, кто помогал моей карьере все эти годы. После длительных и трудных переговоров я окончательно решил уйти. В свой 34-й день рождения я говорю всем "Счастливого пути", - написал Фьюри.
Британский боксер собирался в третий раз боксировать с соотечественником Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал. Тем не менее, он не смог согласовать финансовые детали предстоящего боя.
Украинский чемпион Усик успел оценить вероятность боя с Фьюри после потенциальной победы над Джошуа. Боксер был уверен, что "Цыганский Король" проявит интерес к такому событию после возобновления карьеры.
К слову, ранее сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.
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