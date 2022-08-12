RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри через 3 дні після повернення в бокс

Фото: Тайсон Ф'юрі з чемпіонським поясом WBC (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вдруге впродовж 2022 року вирішив завершити професіональну кар'єру непереможний чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британця.

У день свого 34-річчя "Циганський Король" оголосив про завершення виступів у ринзі. Він вже робив подібну заяву навесні, але анонсував повернення в ринг щойно 9 серпня.

"Велике спасибі всім, хто допомагав моїй кар'єрі всі ці роки. Після тривалих і важких перемовин я остаточно вирішив піти. У свій 34-й день народження я кажу всім "Щасливої дороги", – написав Ф'юрі.

Британський боксер збирався втретє боксувати зі співвітчизником Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав. Проте, не зміг узгодити фінансові деталі майбутнього бою.

Український чемпіон Усик встиг оцінити ймовірність бою з Ф'юрі після потенційної перемоги над Джошуа. Боксер був впевнений, що "Циганський Король" проявить інтерес до такої події після відновлення кар'єри.

До слова, напередодні зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юріБокс