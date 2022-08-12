Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри через 3 дні після повернення в бокс

У день свого 34-річчя "Циганський Король" оголосив про завершення виступів у ринзі. Він вже робив подібну заяву навесні, але анонсував повернення в ринг щойно 9 серпня.

"Велике спасибі всім, хто допомагав моїй кар'єрі всі ці роки. Після тривалих і важких перемовин я остаточно вирішив піти. У свій 34-й день народження я кажу всім "Щасливої дороги", – написав Ф'юрі.

Британський боксер збирався втретє боксувати зі співвітчизником Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав. Проте, не зміг узгодити фінансові деталі майбутнього бою.

Український чемпіон Усик встиг оцінити ймовірність бою з Ф'юрі після потенційної перемоги над Джошуа. Боксер був впевнений, що "Циганський Король" проявить інтерес до такої події після відновлення кар'єри.