Фьюри объявил о возвращении в бокс и выбрал соперников: кто попал в список

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британца .

33-летний боксер анонсировал возвращение в ринг. Возобновление карьеры "Цыганский Король" связал с незавершенными боксерскими делами.

"Я решил вернуться в бокс, чтобы стать первым в истории чемпионом в тяжелом весе с двумя трилогиями – с Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой. Всегда говорил, что в конце своей карьеры буду сражаться с Чисорой. И вот мы здесь, чтобы бить все рекорды и создавать прецеденты", – заявил Фьюри.

Британский тяжеловес также представил своего тренера. Им стал Айзек Лоу, работавший в командах предыдущих наставников боксера – Питера Фьюри и Шугара Хилла Стюарда.

После победы над Диллианом Уайтом в апреле Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. Правда, активными комментариями он все время намекал на вероятное возвращение.