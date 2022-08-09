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Фьюри объявил о возвращении в бокс и выбрал соперников: кто попал в список

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Вторник 09 августа 2022 16:17
Фьюри объявил о возвращении в бокс и выбрал соперников: кто попал в список Фото: "Цыганский Король" Тайсон Фьюри (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Возобновить выступления на профи-ринге решил непобжденный чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри. Он завершил карьеру весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британца.

33-летний боксер анонсировал возвращение в ринг. Возобновление карьеры "Цыганский Король" связал с незавершенными боксерскими делами.

"Я решил вернуться в бокс, чтобы стать первым в истории чемпионом в тяжелом весе с двумя трилогиями – с Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой. Всегда говорил, что в конце своей карьеры буду сражаться с Чисорой. И вот мы здесь, чтобы бить все рекорды и создавать прецеденты", – заявил Фьюри.

Британский тяжеловес также представил своего тренера. Им стал Айзек Лоу, работавший в командах предыдущих наставников боксера – Питера Фьюри и Шугара Хилла Стюарда.

После победы над Диллианом Уайтом в апреле Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. Правда, активными комментариями он все время намекал на вероятное возвращение.

К слову, ранее сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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