ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Усик заинтриговал возможным боем с Фьюри

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 10:58
Усик заинтриговал возможным боем с Фьюри Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский чемпион Александр Усик перед реваншем с Энтони Джошуа поделился мнениями о возможном выходе в ринг с Тайсоном Фьюри, объявившим о возвращении в бокс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Parimatch.

Обладатель чемпионских поясов по версиям IBF, WBA, WBO и IBO оценил вероятность боя против британского боксера. "Цыганский Король" до сих пор владеет поясом WBC и может быть расположен к объединительному поединку.

"Да, когда состоится реванш, то думаю, что Тайсон Фьюри не захочет упустить возможность объединить все пояса. Считаю это возможным. Даст Бог, так и будет", – лаконично заявил Усик.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионских пояса. Усик победил Джошуа в сентябре в прошлом году по решению судей.

В свою очередь Фьюри анонсировал возвращение в ринг на этой неделе. Эксцентричный британский боксер готов устроить трилогию с Уайлдером и Чисорой, а о возможном бое с Усиком либо Джошуа пока не упоминал.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать