Футбольный союз Нидерландов намерен досрочно завершить чемпионат страны

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не намерен доигрывать оставшиеся матчи чемпионата страны сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса. Организация выступила с соответствующим заявлением после решения правительства продолжили в стране запрет на массовые мероприятия до 1 сентября.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию с представителями 55 национальных федераций, настоятельно рекомендовав доиграть национальные чемпионаты.

"На основании этого решения правительства KNVB проведет консультации с УЕФА. После чего будет принято решение. В пятницу клубы и другие вовлеченные стороны встретятся, чтобы обсудить последствия", - говорится в сообщении.

Ранее некоторые клубы Эредивизии уже выступили с предложением завершить сезон досрочно. Чемпионат Нидерландов был приостановлен после 25 туров.

На данный момент лидирует в турнирной таблице амстердамский "Аякс", второе место занимает АЗ, уступая по дополнительным показателям. Третьим идет роттердамский "Фейенорд".