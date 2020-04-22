Футбольний союз Нідерландів має намір достроково завершити чемпіонат країни

Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) не має наміру догравати решту матчів чемпіонату країни сезону-2019/20, перерваного через пандемію коронавірусу. Організація виступила із відповідною заявою після рішення уряду продовжили в країні заборону на масові заходи до 1 вересня.

Напередодні Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів відеоконференцію з представниками 55 національних федерацій, наполегливо рекомендував дограти національні чемпіонати.

"На підставі цього рішення уряду KNVB проведе консультації з УЄФА. Після чого буде ухвалено рішення. У п'ятницю клуби та інші залучені сторони зустрінуться, щоб обговорити наслідки", - йдеться в повідомленні.

Раніше деякі клуби Ередивізії вже виступили з пропозицією завершити сезон достроково. Чемпіонат Нідерландів був призупинений після 25 турів.

На цей момент лідирує в турнірній таблиці амстердамський "Аякс", друге місце займає АЗ, поступаючись за додатковими показниками. Третім йде роттердамський "Фейєнорд".