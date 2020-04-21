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УЕФА рекомендует европейским лигам завершить сезон

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 17:30
УЕФА рекомендует европейским лигам завершить сезон
Фото: президент УЕФА Александр Чеферин (Anže Malovrh, STA)

Кроме того, УЕФА просит завершить розыгрыши национальных кубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса рекомендует европейским лигам завершить сезон. Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Сообщается, что сегодня прошла видеоконференция с представителями 55 стран-участниц УЕФА. На встрече были представлены различные варианты календаря, которые охватывают матчи национальных сборных и клубные соревнования.

По итогам конференции "была дана настоятельная рекомендация" завершить внутренние соревнования высших дивизионов и кубков. В то же время УЕФА отмечает, что "некоторые особые случаи будут услышаны" после того, как появятся руководящие принципы участия в европейских соревнованиях - в случае отмены сезона.

"Любые решения по вышеуказанным темам будут объявлены после Исполнительного комитета УЕФА в четверг", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее итальянская Серия А приняла решение доиграть сезон. Решение принято, несмотря на то, что семь клубов выступили за немедленное завершение сезона.

До этого сообщалось, что финал Лиги чемпионов может пройти в конце августа.

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