Лидеры чемпионата Нидерландов не хотят доигрывать сезон

Фото: Аякс, ПСВ, а также АЗ призвали закончить сезон (ajax.nl)

В Европе начинают задумываться о досрочном завершении чемпионатов

Главные команды чемпионата Нидердландов "Аякс", ПСВ и АЗ призвали Королевскую футбольную ассоциацию страны не доигрывать нынешний сезон из-за распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщает AD.

Клубы считают, что не стоит вести речь даже о матчах за закрытыми дверьми.

На момент остановки чемпионата лидировал "Аякс" (Амстердам), опережая АЗ (Алкмаар) лишь по дополнительным показателям. ПСВ (Эйндховен) занимал четвертую строчку вслед за "Фейеноордом" (Роттердам).

Решение о досрочном завершении сезона было принято в соседней Бельгии. Чемпионат доигрывать не станут, а текущую турнирную таблицу предлагают засчитать как финальную. Окончательное решение будет принято 15 апреля.

В УЕФА не поддерживают такое решение, поскольку организация планирует одновременно завершить европейские чемпионаты, а по примеру Бельгии пойдут другие лиги среднего уровня.

Согласно плану организации, европейские футбольные чемпионаты планируют доиграть до середины лета - 15 июля. А завершить футбольный сезон 2019/20 рассчитывают в августе.

Из-за угрозы распространения коронавируса приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси. Первенства планировали завершить до 30 июня.