В Европе два футбольных чемпионата близки к возобновлению

Фото: матч австрийской Бундеслиги (bundesliga.at)

Инфекционная ситуация в этих странах идет на спад

Два европейских чемпионата близки к своему возобновлению. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

В Чехии и Австрии эпидемиологическая ситуация понемногу идет на спад и власти этих стран постепенно начинают снимать карантинные ограничения.

Так, чешские футболисты могут вернуться к тренировкам с 20 апреля, а сезон может возобновиться 8 июня. В Австрии сезон и вовсе готовы возобновить в мае. Игроки начнут тренировки со следующей недели, а чемпионат может продолжиться в 20 числах мая.

Czech league could restart after shutdown from June 8https://t.co/O6stGubKY9 https://t.co/O6stGubKY9 — The Star (@staronline) April 14, 2020

Таким образом австрийская Бундеслига и чешская Первая лига могут стать первыми в Европе странами, где возобновится футбольный чемпионат. Добавим, что в обеих странах матчи будут проходить без зрителей.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановлены национальные чемпионаты во всех европейских странах кроме Беларуси.

Напомним, ранее футбольные власти Бельгии единогласно проголосовал за досрочное завершение сезона.

УЕФА, в свою очередь, заявил, что любое решение отказаться от проведения внутренних турниров на данном этапе является преждевременным и необоснованным. Кроме того, УЕФА подчеркнул, что оставляет за собой право принимать решение о допуске команд к еврокубкам сезона-2020/21.