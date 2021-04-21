Футбольные клубы "Атлетико" и "Интер" объявили о выходе из Суперлиги

"Совет директоров мадридского "Атлетико", собравшись в эту среду утром, решил официально проинформировать Суперлигу и остальные клубы-основатели о своем решении окончательно не оформлять официальный статус в проекте", - говорится в сообщении испанского клуба.

Отмечается, что решение о присоединении к проекту европейской Суперлиги было принято в обстоятельствах, которых "сегодня больше нет". Также подчеркивается, что для клуба важна гармония между всеми группами и особенно с фанатами команды.

В итальянском "Интере" также подтвердили выход из проекта европейской Суперлиги и заявили о стремлении дать болельщикам лучший футбольный опыт и инновации. "FC Internazionale Milano подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги", - говорится в сообщении.

При этом в клубе отметили, что футбол, как и любой вид спорта, должен быть заинтересован в постоянном улучшении проведения соревнований и продолжать привлекать болельщиков всех возрастов во всем мире. "С этим видением мы продолжим работать вместе с учреждениями и всеми заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим", - резюмировали в команде.