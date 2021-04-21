УЕФА предложил английским клубам серьезные деньги за выход из Суперлиги, - Mundo Deportivo

УЕФА предложил клубам английской Премьер-лиги серьезные деньги за выход из Суперлиги Европы . Это стало одной из причин, почему "большая шестерка" АПЛ приняла решение о выходе из турнира.

При этом журналисты отмечают, что испанским клубам - "Барселоне", "Реалу" и "Атлетико", такое предложение не делалось.

"УЕФА сыграл решающую роль в принятии этого решения (о выходе из Суперлиги английскими клубами - ред.). Не из-за угроз, а потому, что он предложил значительную сумму денег "большой шестерке" за выход из Суперлиги", - сообщает издание.