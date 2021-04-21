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УЕФА предложил английским клубам серьезные деньги за выход из Суперлиги, - Mundo Deportivo

Новина українською → Испания, Среда 21 апреля 2021 11:30
УЕФА предложил английским клубам серьезные деньги за выход из Суперлиги, - Mundo Deportivo Фото: УЕФА якобы мог предложить клубам АПЛ серьезные деньги за выход из Суперлиги (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

УЕФА предложил клубам английской Премьер-лиги серьезные деньги за выход из Суперлиги Европы. Это стало одной из причин, почему "большая шестерка" АПЛ приняла решение о выходе из турнира.

Об этом сообщает испанская спортивная газета Mundo Deportivo.

При этом журналисты отмечают, что испанским клубам - "Барселоне", "Реалу" и "Атлетико", такое предложение не делалось.

"УЕФА сыграл решающую роль в принятии этого решения (о выходе из Суперлиги английскими клубами - ред.). Не из-за угроз, а потому, что он предложил значительную сумму денег "большой шестерке" за выход из Суперлиги", - сообщает издание.

Напомним, ранее 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили новый турнир и пригрозили всем клубам и игрокам исключением из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

В ночь на 21 апреля, всего спустя два дня после объявления о создании Суперлиги, "Ман Сити", "Челси", "Ман Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" объявили о выходе из турнира. После этого организаторы Суперлиги объявили, что проект приостановлен для "преобразования".

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