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Срна объявил о завершении карьеры футболиста

Новости » Спорт    21.06.2019 - 16:59
Срна объявил о завершении карьеры футболиста
Фото: Срна будет работать в тренерском штабе Каштру (twitter.com/fcshakhtar)

"Шахтер" планирует прощальный матч для экс-капитана

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщает tribuna.com.

37-летний Срна вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в "Шахтере". Пока нет окончательной ясности, на какой позиции будет в дальнейшем работать хорват.

"Функции? Только 2 дня здесь. Главная цель - добиться побед в Суперкубке и на старте УПЛ", – сказал Срна.

Генеральный директор "горянков" рассказал о возможности проведения прощального матча для экс-капитана.

"Мы в разработке идеи проведения прощального матча. Как раз сегодня говорили об этом. Когда все обсудим, сообщим обо всем", - сказал Палкин. 

Срна был игроком "Шахтера" 15 лет, за который провел 339 матчей. До этого он провел футбольную карьеру провел в двух клубах - "Хайдуке" и "Кальяри". 

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".

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