Футбол не поза політикою і війною. Збірна України записала потужне відео перед Євро-2024

13 виконавців "синьо-жовтих" з'явилися в спеціальному відео. Рідне місто кожного з них постраждало від російської агресії або стало тимчасово окупованим.

Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Максим Таловєров, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Михайло Мудрик, Артем Довбик і головний тренер Сергій Ребров розповіли про реалії війни. Наприклад, селище Велика Новосілка на Донеччині, де виріс Шапаренко, фактично повністю знищене росіянами. А рідний для Луніна та Мудрика Красноград на Харківщині ледь не щодня під обстрілом армії РФ.

"Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні", – ідеться в заяві УАФ. До відео також додали кадри з наслідком обстрілів і руйнуваннями українських міст.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS