Замах на Стерненка: СБУ розкрила деталі нападу на волонтера
Служба безпеки України (СБУ) запобігла замаху на волонтера Сергія Стерненка. Зловмисницю було затримано на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - пише СБУ.
Фото: СБУ розкрила деталі нападу на Стерненка (t.me/SBUkr)
Зазначається, що наразі життю Стерненка нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи.
Сергій Стерненко
Стерненко народився 20 березня 1995-го у селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області.
Здобував вищу освіту в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за спеціальністю "Правознавство". Після цього навчався в Одеському університеті імені Мечникова за спеціальністю "Правознавство".
У 2014-му приєднався до Євромайдану в Одесі, а також очолював його. Зокрема брав участь у Революції Гідності у центрі Києва.
Після початку повномасштабної війни займається волонтерством. Також веде YouTube-канал.
Напад на Стерненка
Сьогодні, 1 травня, Стерненко повідомив на напад. За його словами, під час замаху він отримав поранення, але "все ок" й загрози життю немає. Зокрема додав, що нападницю затримано.
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