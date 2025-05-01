Замах на Стерненка: СБУ розкрила деталі нападу на волонтера

Служба безпеки України (СБУ) запобігла замаху на волонтера Сергія Стерненка. Зловмисницю було затримано на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці", - пише СБУ.

Фото: СБУ розкрила деталі нападу на Стерненка (t.me/SBUkr)

Зазначається, що наразі життю Стерненка нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи.

Сергій Стерненко

Стерненко народився 20 березня 1995-го у селі Садове Білгород-Дністровського району Одеської області.

Здобував вищу освіту в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу за спеціальністю "Правознавство". Після цього навчався в Одеському університеті імені Мечникова за спеціальністю "Правознавство".

У 2014-му приєднався до Євромайдану в Одесі, а також очолював його. Зокрема брав участь у Революції Гідності у центрі Києва.

Після початку повномасштабної війни займається волонтерством. Також веде YouTube-канал.