Євро-2024: Бельгія, Словаччина, Румунія і Україна – прев'ю групи E турніру

Євро-2024, Група E. Розклад матчів

Румунія – Україна – 17 червня, 16:00 ("Фусбаль Арена Мюнхен", Мюнхен)

Бельгія – Словаччина – 17 червня, 19:00 ("Франкфурт Арена", Франкфурт-на-Майні)

Словаччина – Україна – 21 червня, 16:00 ("Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф)

Бельгія – Румунія – 22 червня, 22:00 ("Кьольн Стедіум", Кьольн)

Словаччина – Румунія – 26 червня, 19:00 ("Франкфурт Арена", Франкфурт-на-Майні)

Україна – Бельгія – 26 червня, 19:00 ("Штутгарт Арена", Штутгарт)

Бельгія

Рейтинг ФІФА: 3-тє місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: віце-чемпіон (1980)

Головний тренер: Доменіко Тедеско

Капітан: Кевін Де Брюйне

Провідний гравець: Ромелу Лукаку

Невдовзі мине вже шість років із часу бронзового успіху "червоних дияволів" на Мундіалі, а бельгійська збірна досі в топ-3 найкращих команд планети. Так принаймні вважають укладачі класифікації ФІФА. На ділі ж Бельгія ледве вийшла в чвертьфінал Євро-2020 і зганьбилася на ЧС-2022, поїхавши додому після групового етапу. "Золоте покоління" бельгійців залишилося без великих перемог.

Щоправда, частина тієї генерація прибула до Німеччини під крилом Доменіко Тедеско. 38-річний фахівець взяв на чемпіонат Європи лише на два роки молодшого Яна Вертонгена, 35-річного Акселя Вітселя, Тому Меньє та Кевіна Де Брюйне (по 32 роки), а також Янніка Карраско з Ромелу Лукаку (по 30). Мінімум тріо ветеранів ще й слід очікувати в основі.

Жодних нарікань з цієї шістки до Де Брюйне. Хавбек, коли здоровий, залишається надважливим для "Манчестер Сіті" вимогливого Пепа Гвардіоли. Голи, асисти, радіокеровані передачі – на захмарному рівні. А ось до інших запитань чимало. Наприклад, Вертонген хоч і основний, але лише в "Андерлехті", а Лукаку впродовж сезону з "Ромою" мав кілька безгольових серій.

Утім, до схеми 4-2-3-1 Тедеско залучив і кількох молодих. Амаду Онана (22 роки) та Жеремі Доку (21) повинні виходити в старті збірної Бельгії після яскравого сезону в чемпіонаті Англії. Тим часом третій бомбардир Бундесліги Лоїс Опенда з РБ "Лейпциг" може відправити в запас самого Лукаку. Варіативність у середній лінії та нападі робить Бельгію фаворитом квартету.

Словаччина

Рейтинг ФІФА: 48-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: 1/8 фіналу (2016)

Головний тренер: Франческо Кальцона

Капітан: Мілан Шкріняр

Провідний гравець: Роберт Боженік

Словацькі "соколи" стають завсідниками європейських першостей. Прийдешній турнір буде для національної команди третім поспіль з часу "оксамитового розлучення" з Чехією. Збірна Словаччини зразка 2024-го залишається загадкою. Підопічні Франческо Кальцони пробилися на чемпіонат із групи, де всіх громила збірна Португалії. Утім, бути сильнішими за Люксембург чи Боснію – слабка втіха.

Головна проблема словацької команди у відсутності зірки масштабу Марека Гамшіка. Та низка досвідчених бійців роблять Словаччину міцним горішком. "Хребет" збірної утворюють 35-річний воротар Мартін Дубравка з "Ньюкасла", центрбек "Парі Сен-Жермен" Мілан Шкріняр (29 років), а також однолітки останнього – хавбеки Станіслав Лоботка ("Наполі") та Ондрей Дуда ("Верона"). І, звісно, суперветеран в особі 37-річного Юрая Куцки зі "Слована".

Парадокс, але подвигів чекають від інших. На рівні суперників на Євро-2024 цікаво поглянути на 22-річного півзахисника Томаша Суслова та 24-річного нападника Роберта Боженіка. Перший доклався до героїчного порятунку від вильоту зі Серії А "Верони" (3 м'ячі, 5 асистів), а другий став найкращим бомбардиром у сезоні "Боавішти" (11 голів). Талант "Фейєнорда" Лео Сауер, який годиться в сини ветеранам (18 років), отримав поїздку на чемпіонат авансом.

До честі Кальцони, його збірна Словаччини не відходить від сміливої схеми 4-3-3 навіть в поєдинках із грандами. Зокрема, "соколи" грали так проти зіркової Португалії – хоч і програли двічі, але загалом виглядали гідно (0:1, 2:3). У решті ж восьми матчів кваліфікації словацька команда з цією формацією здобула 7 перемог.

Румунія

Рейтинг ФІФА: 46-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (2000)

Головний тренер: Едвард Йорданеску

Капітан: Ніколає Станчу

Провідний гравець: Разван Марін

Повертається на європейську першість збірна Румунії. Після відходу на заслужений відпочинок "золотого покоління" 90-х на чолі з Георге Хаджі національна команда втретє пробилася на чемпіонат. Утім, досі найкращим результатом залишається виступ на Євро-2000, коли Румунія вийшла в 1/4 фіналу з другого місця в групі зі збірними Португалії, Англії та Німеччини.

У кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 "триколірні" не зазнали жодної поразки та впевнено виграли секстет, де також змагалися Швейцарія та Ізраїль. Проте, цьогоріч підопічні Едварда Йорданеску розчаровують. У чотирьох спарингах румунська команда жодного разу не перемогла та забили лише три м'ячі, хоча в суперниках були всього лише Ліхтенштейн, Болгарія, Колумбія і Північна Ірландія.

Найпевніше, на Євро-2024 збірна Румунії гратиме за схемою 4-2-3-1. "Триколірні" ставитимуть передусім на грамотну гру в обороні та блискавичні контратаки. Роль конструктора в останніх належатиме Развану Маріну. Він доклався до збереження прописки "Емполі" в Серії А та став другим асистентом збірної у відборі. Найкращий же в цій ролі – Олімпіу Моруцан, яким колись цікавилося київське "Динамо" – пропустить турнір через важку травму ахілла.

Перспективи румунської збірної залежатимуть від результату стартового поєдинку проти України. Поразка від "синьо-жовтих" перед протистоянням зі збірною Бельгії різко погіршить шанси команди Йорданеску-молодшого на плей-офф. Водночас сучасний регламент дозволяв вийти в 1/8 фіналу навіть з однією перемогою. Отже, і матч проти збірної Словаччини матиме значення.

Україна

Рейтинг ФІФА: 22-ге місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (2020)

Головний тренер: Сергій Ребров

Капітан: Андрій Ярмоленко

Провідний гравець: Артем Довбик

Учетверте поспіль приїхала на європейську першість синьо-жовта команда. Від збірної України після чвертьфіналу на Євро-2020 чекають не гіршого виступу й цьогоріч. Очікування підкріплюються очевидним фактом – значно більше українських футболістів виступають у провідних чемпіонатах Європи. З іншого боку, турнірна сітка не така сприятлива, як три роки тому.

Сергій Ребров узяв до Німеччини найсильніших, принаймні на власний погляд. Так, можна сперечатися про доцільність виклику Максима Таловєрова, Сергія Сидорчука чи Руслана Маліновського. Та жоден із них не буде основним, а хтось цілком імовірно не проведе на полі жодної хвилини. Як і було би з тими, хто залишився вдома.

Три спаринги перед Євро-2024 тренерський штаб використав не для відпрацювання моделей протистояння суперникам у групі, а заради ігрової практики залученим виконавцям. Водночас контрольний матч проти Молдови окреслив контури основного складу "синьо-жовтих". Тепер кадрова інтрига тримається через ушкодження Віталія Миколенка. Ліворуч можуть зіграти Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко та Олександр Зінченко. Для останнього – травма оборонця стала шансом, адже місце в центрі поля відвоював Микола Шапаренко.

Головний же актив збірної України – в лінії атаки. Лише три збірні на чемпіонаті можуть похизуватися наявністю в складі найкращого бомбардира одного з топ-5 чемпіонатів Європи. І якщо Англія і Франція в цьому списку не дивують, то поява України стала сенсацією. Артем Довбик розкішно освоївся в Ла Лізі та в перегонах за трофеєм Пічічі залишив із носом цілий розсип зірок. Тепер настав час гольових подвигів на німецькій землі, а реактивно-вибухові вінгери Віктор Циганков і Михайло Мудрик повинні всіляко допомагати.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи E

Бельгійська збірна з усіма критичними стрілами в свій бік залишилася головним фаворитом квартету. "Червоні дияволи" прагнутимуть пройти груповий етап без поразок і стати першими, щоб отримати слабшого суперника в 1/8 фіналу. Збірна України натомість – друга в черзі на вихід у плей-офф, бо її зірки грають в сильніших клубах за команди-сусідки.

"Синьо-жовті" отримали найкращий календар. У перших двох турах підопічні Реброва зустрінуться зі збірними Румунії та Словаччини, тож за сприятливих умов можуть підійти до фінального протистояння з Бельгією з шістьма очками в активі. А вже там, можливо, вийде замахнутися на більше та покарати "червоних дияволів" за недооцінку чи використання напіврезервного складу. Та спершу й самим варто уникати пихатості.