Футбол не вне политики и войны. Сборная Украины записала мощное видео перед Евро-2024

Футболисты национальной команды Украины накануне старта чемпионата Европы обратились в мир с призывом помочь родине выстоять против агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X УАФ .

13 исполнителей "сине-желтых" появились в специальном видео. Родной город каждого из них пострадал от российской агрессии или стал временно оккупированным.

Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Максим Таловеров, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Артем Довбик и главный тренер Сергей Ребров рассказали о реалиях войны. Например, поселок Большая Новоселка в Донецкой области, где вырос Шапаренко, фактически полностью уничтожен россиянами. А родной для Лунина и Мудрика Красноград Харьковской области едва не каждый день под обстрелом армии РФ.

"Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине", – говорится в заявлении УАФ. К видео также добавили кадры с последствием обстрелов и разрушениями украинских городов.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Наставник украинской сборной Сергей Ребров не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.