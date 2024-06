Футбол не вне политики и войны. Сборная Украины записала мощное видео перед Евро-2024

13 исполнителей "сине-желтых" появились в специальном видео. Родной город каждого из них пострадал от российской агрессии или стал временно оккупированным.

Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Максим Таловеров, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Артем Довбик и главный тренер Сергей Ребров рассказали о реалиях войны. Например, поселок Большая Новоселка в Донецкой области, где вырос Шапаренко, фактически полностью уничтожен россиянами. А родной для Лунина и Мудрика Красноград Харьковской области едва не каждый день под обстрелом армии РФ.

"Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине", – говорится в заявлении УАФ. К видео также добавили кадры с последствием обстрелов и разрушениями украинских городов.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS