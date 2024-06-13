Євро-2024: Польща, Нідерланди, Австрія і Франція – прев'ю групи D турніру

Збірні Польщі, Нідерландів, Австрії та Франції будуть боротися за дві путівки в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Євро-2024, Група D. Розклад матчів

Польща – Нідерланди – 16 червня, 16:00 ("Фолькспаркштадіон", Гамбург)

Австрія – Франція – 17 червня, 22:00 ("Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф)

Польща – Австрія – 21 червня, 19:00 ("Олімпіаштадіон", Берлін)

Нідерланди – Франція – 21 червня, 22:00 ("Лейпциг Стедіум", Лейпциг)

Нідерланди – Австрія – 25 червня, 19:00 ("Олімпіаштадіон", Берлін)

Франція – Польща – 25 червня, 19:00 ("BVB Штадіон Дортмунд", Дортмунд)

Польща

Рейтинг ФІФА: 28-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (2016)

Головний тренер: Міхал Пробєж

Капітан: Роберт Лєвандовскі

Провідний гравець: Пйотр Зєліньскі

"Кадра" довгі роки залишалася командою для чемпіонатів світу. Дві "бронзи" на Мундіалях (1974, 1982) досі зігрівають серця польських уболівальників. Натомість на чемпіонат Європи збірна Польщі вперше потрапила аж у 2008 році. Цьогорічний турнір буде для національної команди лише четвертим, а вийшли з групи поляки тільки на Євро-2016. Щоправда, дійшли до 1/4 фіналу.

Утім, від прийдешніх змагань очікування невисокі. У кваліфікації до чемпіонату Польща примудрилася фінішувати лише третьою, а в плей-офф відбору зі скрипом пройшла збірну Уельсу. Трохи додали оптимізму результати спарингів перед Євро-2024 – перемоги над Україною і Туреччиною. Водночас справжня епідемія травм натякнула на вади в тренувальному процесі.

Керманич польської збірної Міхал Пробєж належить до прибічників схем із трьома оборонцями. На європейській першості можна очікувати різних її варіантів на кшталт 3-5-2, 3-4-3 чи 3-4-2-1. Вибір залежатиме передусім від фізичного стану Роберта Лєвандовскі. Капітан і головний бомбардир збірної травмувався в спарингу проти турецької збірної та пропустить мінімум 1 матч.

Тягар лідерства за відсутності топ-форварда ляже на Пйотра Зєліньскі. Хавбек провів посередній сезон за "Наполі", але ще рік тому був серед ковалів історичного Скудетто. Та й за збірну Польщі двічі забивав цьогоріч. Тим більше, головне завдання цього ветерана на полі – створювати моменти для інших, а не реалізувовати їх.

Нідерланди

Рейтинг ФІФА: 7-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіон (1988)

Головний тренер: Рональд Куман

Капітан: Вірджил ван Дейк

Провідний гравець: Мемфіс Депай

Ось вже 36 років нідерландські вболівальники чекають на нові звитяги національної команди на міжнародній арені. Після тріумфального Євро-1988 (до речі, на німецькій землі) грали у фіналі ЧС-2010, але не проходили далі півфіналу на чемпіонатах Європи. Три роки тому взагалі ж зганьбилися вильотом в 1/8 фіналу.

Реанімувати збірну Нідерландів узявся Рональд Куман. Утім, поки зміни обмежуються поверненням до канонічної схеми 4-3-3. Раніше Луї ван Гал і Франк де Бур відмовилися від неї на користь побудови з трьома центрбеками, посилаючись на відсутність необхідних для такої формації виконавців. Утім, кадровий потенціал із тих часів надто кращим не став.

Не додають оптимізму й травми двох зірок у центрі поля. Френкі де Йонг і Тьон Копмейнерс уже поїхали додому, тож у середній лінії з гучних імен хіба що Джордініо Вейналдум. Щоправда, йому вже 33 роки, а минулий сезон хавбек провів за аравійський "Аль-Іттіфак". Посередньо відіграв рік і номінальний центрфорвард Мемфіс Депай.

Залишається сподіватися на прорив нового покоління. 21-річний Хаві Сімонс розквітнув у лавах РБ "Лейпциг", а старший на чотири роки Тіджані Рейндерс непогано освоївся в "Мілані". Водночас для Коді Гакпо та Дензела Дюмфріса сезон виявився суперечливим. Куман приречений на кадрово-тактичні муки, і, можливо, так і не зробить вибір формації та гратиме 4-3-3 проти рівних і слабших, а на Францію вийде в схемі 3-5-2.

Австрія

Рейтинг ФІФА: 25-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: 1/8 фіналу (2020)

Головний тренер: Ральф Рангнік

Капітан: Марсель Забітцер

Провідний гравець: Флоріан Грілліч

Утретє поспіль на європейську першість завітала збірна Австрії. Із хрещеним батьком цілої плеяди тренерів на чолі альпійська команда готова скористатися всіма осічками фаворитів. Ральф Рангнік задля продовження роботи з австрійцями навіть відмовився від роботи мрії для всіх німецькомовних фахіців – посади головного в "Баварії".

Саме в сусідній Німеччині виступають більшість провідних виконавців Австрії. Особливі надії покладають на Марселя Забітцера, який став співтворцем шаленого сезону "Боруссії" Д із фіналом Ліги чемпіонів. Його роль буде провідною у будь-якій схемі. Поки всі чекають на знаменитий гегенпресинг Рангніка, австрійська збірна ще визначається з формацією. Можливі сюрпризи на кшталт призабутих 4-4-2.

Творити на полі вміють й інші. Наприклад, Флоріан Грілліч став найкращим асистентом у складі "Хоффенхайма", а Конрад Лаймер опинився в основній обоймі "Баварії". На досвід робитимуть ставку в нападі. 30-річний Міхаель Грегоріч конкуруватиме за місце в основі з 35-річним Марко Арнаутовічем. "Підпиратиме" цих ветеранів 26-річний Максиміліан Ентруп, який оформив 16 м'ячів за "Гартберг" у всіх турнірах.

Перспективи збірної Австрії на Євро-2024 залежатимуть від стартового поєдинку. Das Team здаватиме іспит Франції, якій навіть програти не соромно. А якщо австрійці вхопляться за нічию, то привідкриють собі двері в плей-офф. Тоді ключовим стане другий матч – проти збірної Польщі. На цьому відрізку команда Рангніка поки переконливіша за "Кадру".

Франція

Рейтинг ФІФА: 2-ге місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіон (1984, 2000)

Головний тренер: Дідьє Дешам

Капітан: Кіліан Мбаппе

Провідний гравець: Антуан Грізманн

На третій європейський трофей націлилася Франція. Команда Дідьє Дешама майже 10 років підходить до великих турнірів у ролі одного з фаворитів. Поки краще складається з чемпіонатами світу, де "триколірні" двічі з різним результатом грали у фіналі. Натомість на континенті окремо стоїть домашній Євро-2016 з драматичною поразкою від збірної Португалії у вирішальному матчі.

Тренерський штаб французької збірної обрав базовою схему 4-2-3-1. Так вдається використати максимум зірок на улюблених для них позиціях. Зокрема, Кіліан Мбаппе атакуватиме ворота Польщі, Нідерландів і Австрії з лівого флангу, а реанімований Усман Дембеле накручуватиме опонентів праворуч. У ролі центрфорварда, найімовірніше, виступить наддосвідчений Олів'є Жиру.

Особлива роль відведена Антуану Грізманну. Його тактична гнучкість дозволяє трансформуватися в другого нападника, атакувального півзахисника, вінгера та навіть центрального хавбека. Плеймейкер збірної Франції, здається, вміє на полі все – контролювати м'яч і темп, віддавати та забивати. Найпоказовішим для нього був попередній сезон, коли в чемпіонаті Іспанії Грізманн оформив 15 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

Поруч із цими досвідченими бійцями підросла й молода зміна. Вільям Саліба (22 роки), Едуардо Камавінга (21), Воррен Заїр-Емері (18) та Бредлі Баркола (21) приїхали за досвідом для нових звершень "триколірних" на прийдешніх форумах. Перспективи Франції виглядають безхмарними, принаймні до півфіналу. Там команді Дешама "світить" протистояння з іншим фаворитом – збірною Англії.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи D

Збірна Франції стала безумовним фаворитом квартету D. На папері "триколірні" такі сильні, що повинні гарантувати вихід у плей-офф після двох турів. У третьому ж тренерський штаб цілком може надати перепочинок лідерам команди. Та навіть така обставина навряд зупинить від максимальної кількості очок на груповому етапі.

Нідерланди навіть з кадровими проблемами зобов'язана впевнено проходити в 1/8 фіналу. Звісно, польська та австрійська збірні намагатимуться скористатися з проблем "помаранчевих". Однак, підбір виконавців команди Кумана значно перевершив обох конкурентів. Очне протистояння Польщі та Австрії, вочевидь, стане матчем за життя в плей-офф.