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Фура въехала в магазин во Львовской области: полиция возбудила дело

Автор: Дмитрий Кузнецов

По факту смертельного ДТП в городе Рудки Самборского района Львовской области, где фура въехала в магазин, возбуждено уголовное дело. Полиция уточнила число погибших и пострадавших в аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр полиции Львовской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

По уточненным данным, от полученных при ДТП травм скончался водитель. Также в результате аварии пострадали четыре человека, которые находились на тротуаре. Двое из них - 47-летние мужчина и женщина - погибли на месте.

Еще две девушки - 10 и 16 лет - госпитализированы. Врачи прилагают усилия, чтобы спасти их жизни.

Напомним, изначально в полиции сообщили о четырех погибших в этом ДТП. Отмечалось, что одна из госпитализированных девушек скончалась, несмотря на усилия медиков.

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ДТПЛьвов