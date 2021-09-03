Фура в'їхала в магазин у Львівській області: поліція порушила справу

За фактом смертельної ДТП в місті Рудки Самбірського району Львівської області, де фура в'їхала в магазин, порушено кримінальну справу. Поліція уточнила число загиблих і постраждалих в аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр поліції Львівської області .

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини аварії.

За уточненими даними, від отриманих при ДТП травм помер водій. Також в результаті аварії постраждали чотири людини, які знаходилися на тротуарі. Двоє з них - 47-річні чоловік і жінка - загинули на місці.

Ще дві дівчини - 10 і 16 років - госпіталізовані. Лікарі докладають зусиль, щоб врятувати їх життя.