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Фура в'їхала в магазин у Львівській області: поліція порушила справу

Автор: Дмитрий Кузнецов

За фактом смертельної ДТП в місті Рудки Самбірського району Львівської області, де фура в'їхала в магазин, порушено кримінальну справу. Поліція уточнила число загиблих і постраждалих в аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр поліції Львівської області.

Кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини аварії.

За уточненими даними, від отриманих при ДТП травм помер водій. Також в результаті аварії постраждали чотири людини, які знаходилися на тротуарі. Двоє з них - 47-річні чоловік і жінка - загинули на місці.

Ще дві дівчини - 10 і 16 років - госпіталізовані. Лікарі докладають зусиль, щоб врятувати їх життя.

Нагадавши, спочатку в поліції повідомили про чотирьох загиблих в цій ДТП. Зазначалося, що одна з госпіталізованих дівчат померла, незважаючи на зусилля медиків.

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ДТПЛьвів