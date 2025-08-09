ua en ru
Фуфломицины в аптеках: врач назвал успокоительные, которые вообще не работают

Суббота 09 августа 2025 08:28
Фуфломицины в аптеках: врач назвал успокоительные, которые вообще не работают Врач назвал "успокаивающие" фуфломицины, которые украинцы принимают вместо действенного лечения (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Сандул
Эксперт: Евгений Скрипник

Очень часто пациенты просят врачей назначить им "легкое" успокоительное, желательно на травах, или же обращаются к фармацевту в аптеке, чтобы тот посоветовал им действенный безрецептурный препарат. Однако такие средства не имеют доказательной базы относительно эффективности, поэтому принимать их не стоит.

Почему успокоительные на травах не работают при тревожности и депрессии, а также о том, почему не стоит принимать препараты фенибута, глицин и гомеопатические средства, РБК-Украина рассказал врач-психиатр Евгений Скрипник.

В аптеках без рецепта можно приобрести немало так называемых "успокоительных" препаратов, которые имеют одну общую черту: отсутствие доказательной базы относительно эффективности.

Лидерами среди фуфломицинов являются следующие.

Препараты фенибута

Фенибут является производным гамма-аминомасляной кислоты и фенилэтиламина, и к препаратам этой группы относятся: Нообут, Ноофен и Бифрен.

Евгений Скрипник отмечает: по фенибуту не проведено ни одного качественного двойного слепого рандомизированного исследования, поэтому механизм его действия до сих пор до конца не понятен.

"Фенибут хорошо проникает во все ткани, но в головной мозг - только 0,1%. Однако некоторые производители вовсе убрали эту информацию из инструкции", - рассказал врач.

Сейчас фенибут зарегистрирован только в странах постсоветского пространства.

Он не одобрен FDA, ВОЗ и другими международными организациями. Причем в 2019 году в FDA предупредили, что фенибут не соответствует даже статусу БАДов.

В Австралии, Венгрии и Новой Зеландии фенибут вообще запрещен из-за риска формирования зависимости.

Глицин

Глицин является простейшей аминокислотой и "по совместительству" нейромедиатором, но, как рассказал Скрипник, нейромедиаторы не проникают в головной мозг ни из желудочно-кишечного тракта, ни из ротовой полости, а потому глицин является обычным БАДом.

"Беглый поиск по первой тысяче результатов PubMed не выявил ни одного рандомизированного клинического исследования. В RXlist есть данные о "БАДовской сущности" этой аминокислоты. Cochrane рассказывает о четырех сомнительных исследованиях. FDA о глицине знает лишь как о растворе для промывания при урологических операциях", - отметил врач.

То есть, кроме заявлений производителя, о положительном эффекте глицина неизвестно ничего. По словам психиатра, тревожность, бессонницу, депрессию он точно не лечит.

Фитопрепараты

Врач отмечает, что различные комбинации на травах (Ново-пассит, Седасен, Релаксил, Фитосед, Седафитон, Персен) или отдельно валериана, пустырник, боярышник и прочие не имеют доказательной эффективности. Ни ВОЗ, ни FDA не считают их лекарственными средствами.

"Травы имеют эффективность около 20%, что сопоставимо с эффектом плацебо. То есть если принимать обычную воду или мел и думать, что принимаете успокоительное, эффект будет тот же", - говорит врач.

Гомеопатические препараты

"Гомеопатия - это вид альтернативной медицины, которая на самом деле не действует. Это как вера в Бога. Люди просто верят в эффективность гомеопатии, и все", - отмечает Скрипник.

Врач подчеркивает: еще в 2009 году в ВОЗ заявили, что не получили никаких доказательств эффективности гомеопатических средств.

Кроме того, Национальная служба здравоохранения Великобритании в 2017 году обязала врачей не назначать пациентам гомеопатические препараты.

В то же время специалисты Комитета по вопросам науки и технологии Британского парламента утверждают, что гомеопатические средства действуют на уровне плацебо.

А Национальный совет здоровья и медицинских исследований Австралии, осуществив обзор имеющихся исследований, в 2015 году пришел к выводу о неэффективности гомеопатии для лечения какого-либо заболевания.

По словам специалиста, чтобы распознать гомеопатический препарат, следует искать в его составе буквы С и D (например D6, D2, D12).

"Какое-то вещество разводится миллионы раз, и остается, по сути, вода. То есть "лечит" в составе этих средств вода. Эта вода заряжена, то есть "помнит" то вещество, которое в ней разводили. Нет собственно формулы вещества, а лишь память о разведенном веществе. И люди покупают растворенный много раз в воде "сахар" по цене черной икры", - отмечает врач.

Что делать, если лекарства действительно необходимы

Скрипник отмечает: если у человека есть депрессивное или тревожное расстройство, то препараты с эффектом плацебо точно не помогут. Эти расстройства лечатся антидепрессантами, которые отпускаются в аптеке по рецепту врача, и/или психотерапией.

Поэтому обязательна консультация специалиста.

Кроме того, врач советует:

  • вести активный образ жизни, например проходить 7-10 тысяч шагов в день
  • уменьшить потребление новостного контента и время, проведенное за просмотром соцсетей

Ранее мы рассказывали, как понять, что у вас эмоциональное истощение и надо срочно отдохнуть.

А также писали о том, что делать, если у близкого человека панические атаки или ПТСР.

Кроме того, рассказывали, почему люди не обращаются к психологу, даже когда это жизненно необходимо.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

