Фудкорты, фитнес-центры и кинотеатры: что остается запрещенным на карантине

С 11 мая в Украине начинается первый этап ослабления карантинных ограничений. Что будет оставаться под запретом, читайте в материале РБК-Украина.

Согласно постановлению Кабинета министров, с понедельника под запретом будут:

Фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ;

Кинотеатры и театры;

Метрополитен;

Общественный транспорт без спецпропусков;

Пригородный, междугородний, внутриобластной, межобластной транспорт;

Регулярное железнодорожное и авиасообщение;

Спортзалы, фитнес-центры;

Университеты, школы, детские садики;

Проведение массовых мероприятий;

Перемещение группами более чем 2 человека (кроме сопровождения детей);

Нахождение в общественных местах без одетых масок или респиратора;

Нахождение в общественных местах лиц, младше 14 лет без сопровождения взрослых;

Нахождение на улице без документов, подтверждающих личность;

Самовольно покидать места обсервации/самоизоляции.

Ранее РБК-Украина писало, что с 11 мая Кабмин разрешил посещение парков и скверов, работу не продуктовых магазинов, индивидуальные занятия спортом на улице, работу летних площадок заведений общепита, а также работу музеев при соблюдении ограничений по скоплению людей.

Напомним, карантин в Украине с некоторым ослаблением продлен до 22 мая. Дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации с пандемией в мире.

До этого сообщалось, что метро в Украине откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле. До этого времени бизнес должен решать вопрос подвоза работников собственными силами.