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У Зеленского допустили открытие метро летом

Новости » Политика     05.05.2020 - 09:00
У Зеленского допустили открытие метро летом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

К тому времени подвоз работников бизнес должен будет решать своими силами

Метро в Украине Киеве откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сдали позиции: почему власть пошла на смягчение карантина".

По данным источника РБК-Украина в Офисе президента, последним же откроют метрополитен, вполне возможно, что лишь в конце июня, а то и в июле. До тех пор вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.

Отметим, метро в Украине и Киеве не работает с начала карантина из-за коронавируса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сроки открытия метрополитенов и парков в городах Украины зависит от того, как украинцы будут придерживаться карантинных ограничений.

Еще раньше в Офисе президента рассказали, когда будет возобновлена работа метро в Украине. По словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре будут открыты последними из всех видов транспорта.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение о возобновлении работы метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове будет принимать Кабинет министров Украины

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