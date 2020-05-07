Фудкорты, фитнес-центры и кинотеатры: что остается запрещенным на карантине

Масочный режим, а также перемещение в группах не более чем по 2 человека остаются в силе
С 11 мая в Украине начинается первый этап ослабления карантинных ограничений. Что будет оставаться под запретом, читайте в материале РБК-Украина.
Согласно постановлению Кабинета министров, с понедельника под запретом будут:
Ранее РБК-Украина писало, что с 11 мая Кабмин разрешил посещение парков и скверов, работу не продуктовых магазинов, индивидуальные занятия спортом на улице, работу летних площадок заведений общепита, а также работу музеев при соблюдении ограничений по скоплению людей.
Напомним, карантин в Украине с некоторым ослаблением продлен до 22 мая. Дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации с пандемией в мире.
До этого сообщалось, что метро в Украине откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле. До этого времени бизнес должен решать вопрос подвоза работников собственными силами.