ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Фудкорты, фитнес-центры и кинотеатры: что остается запрещенным на карантине

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 21:20
Фудкорты, фитнес-центры и кинотеатры: что остается запрещенным на карантине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Масочный режим, а также перемещение в группах не более чем по 2 человека остаются в силе

С 11 мая в Украине начинается первый этап ослабления карантинных ограничений. Что будет оставаться под запретом, читайте в материале РБК-Украина.

Согласно постановлению Кабинета министров, с понедельника под запретом будут:

  • Фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ;
  • Кинотеатры и театры;
  • Метрополитен;
  • Общественный транспорт без спецпропусков;
  • Пригородный, междугородний, внутриобластной, межобластной транспорт;
  • Регулярное железнодорожное и авиасообщение;
  • Спортзалы, фитнес-центры;
  • Университеты, школы, детские садики;
  • Проведение массовых мероприятий;
  • Перемещение группами более чем 2 человека (кроме сопровождения детей);
  • Нахождение в общественных местах без одетых масок или респиратора;
  • Нахождение в общественных местах лиц, младше 14 лет без сопровождения взрослых;
  • Нахождение на улице без документов, подтверждающих личность;
  • Самовольно покидать места обсервации/самоизоляции.

Фудкорты, фитнес-центры и кинотеатры: что остается запрещенным на карантине

Ранее РБК-Украина писало, что с 11 мая Кабмин разрешил посещение парков и скверов, работу не продуктовых магазинов, индивидуальные занятия спортом на улице, работу летних площадок заведений общепита, а также работу музеев при соблюдении ограничений по скоплению людей.

Напомним, карантин в Украине с некоторым ослаблением продлен до 22 мая. Дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации с пандемией в мире.

До этого сообщалось, что метро в Украине откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле. До этого времени бизнес должен решать вопрос подвоза работников собственными силами.

В Кабмине опубликовали полный список послаблений Кабмин разрешил посещение парков и детских площадок
Новости Украины Кабинет Министров Украинызапреткарантин
News
On Top