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Фудкорты, фітнес-центри і кінотеатри: що залишається забороненим на карантині

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 21:20
Фудкорты, фітнес-центри і кінотеатри: що залишається забороненим на карантині
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Масковий режим, а також переміщення в групах не більше ніж по 2 людини залишаються в силі

З 11 травня в Україні розпочинається перший етап ослаблення карантинних обмежень. Що буде залишатися під забороною, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, з понеділка під забороною будуть:

  • Фудкорты і зони розваг у ТРЦ;
  • Кінотеатри та театри;
  • Метрополітен;
  • Громадський транспорт без спецперепусток;
  • Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;
  • Регулярне залізничне та авіасполучення;
  • Спортзали, фітнес-центри;
  • Університети, школи, дитячі садки;
  • Проведення масових заходів;
  • Переміщення групами більш ніж 2 особи (крім супроводу дітей);
  • Перебування у громадських місцях без одягнених масок або респіратора;
  • Перебування у громадських місцях осіб, молодше 14 років без супроводу дорослих;
  • Знаходження на вулиці без документів, що підтверджують особу;
  • Самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції

Фудкорты, фітнес-центри і кінотеатри: що залишається забороненим на карантині

Раніше РБК-Україна писало, що з 11 травня Кабмін дозволив відвідання парків та скверів, роботу не продуктових магазинів, індивідуальні заняття спортом на вулиці, роботу літніх майданчиків закладів громадського харчування, а також роботу музеїв при дотриманні обмежень по скупченню людей.

Нагадаємо, карантин в Україні з деяким ослабленням продовжено до 22 травня. Подальші рішення будуть залежати від розвитку ситуації з пандемією в світі.

До цього повідомлялося, що метро в Україні відкриють, швидше за все, тільки в кінці червня, а то і в липні. До цього часу бізнес повинен вирішувати питання підвезення працівників власними силами.

У Кабміні оприлюднили повний список послаблень Кабмін дозволив відвідування парків та дитячих майданчиків
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