Фудкорты, фітнес-центри і кінотеатри: що залишається забороненим на карантині

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Масковий режим, а також переміщення в групах не більше ніж по 2 людини залишаються в силі

З 11 травня в Україні розпочинається перший етап ослаблення карантинних обмежень. Що буде залишатися під забороною, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, з понеділка під забороною будуть:

Фудкорты і зони розваг у ТРЦ;

Кінотеатри та театри;

Метрополітен;

Громадський транспорт без спецперепусток;

Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт;

Регулярне залізничне та авіасполучення;

Спортзали, фітнес-центри;

Університети, школи, дитячі садки;

Проведення масових заходів;

Переміщення групами більш ніж 2 особи (крім супроводу дітей);

Перебування у громадських місцях без одягнених масок або респіратора;

Перебування у громадських місцях осіб, молодше 14 років без супроводу дорослих;

Знаходження на вулиці без документів, що підтверджують особу;

Самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції

Раніше РБК-Україна писало, що з 11 травня Кабмін дозволив відвідання парків та скверів, роботу не продуктових магазинів, індивідуальні заняття спортом на вулиці, роботу літніх майданчиків закладів громадського харчування, а також роботу музеїв при дотриманні обмежень по скупченню людей.

Нагадаємо, карантин в Україні з деяким ослабленням продовжено до 22 травня. Подальші рішення будуть залежати від розвитку ситуації з пандемією в світі.

До цього повідомлялося, що метро в Україні відкриють, швидше за все, тільки в кінці червня, а то і в липні. До цього часу бізнес повинен вирішувати питання підвезення працівників власними силами.