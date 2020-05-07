Фудкорты, фітнес-центри і кінотеатри: що залишається забороненим на карантині

Масковий режим, а також переміщення в групах не більше ніж по 2 людини залишаються в силі
З 11 травня в Україні розпочинається перший етап ослаблення карантинних обмежень. Що буде залишатися під забороною, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Згідно з постановою Кабінету міністрів, з понеділка під забороною будуть:
Раніше РБК-Україна писало, що з 11 травня Кабмін дозволив відвідання парків та скверів, роботу не продуктових магазинів, індивідуальні заняття спортом на вулиці, роботу літніх майданчиків закладів громадського харчування, а також роботу музеїв при дотриманні обмежень по скупченню людей.
Нагадаємо, карантин в Україні з деяким ослабленням продовжено до 22 травня. Подальші рішення будуть залежати від розвитку ситуації з пандемією в світі.
До цього повідомлялося, що метро в Україні відкриють, швидше за все, тільки в кінці червня, а то і в липні. До цього часу бізнес повинен вирішувати питання підвезення працівників власними силами.